عاجل > #المرصد تتحصل على نسخة من مراسة أعضاء بالحوار السياسي أُرسلت قبل جلسة مجل

عاجل > #المرصد تتحصل على نسخة من مراسة أعضاء بالحوار السياسي أُرسلت قبل جلسة مجلس أمين عام الأمم المتحدة .

⚡️ 34 عضوًا بالحوار السياسي طالبوا الأمين بعقد ملتقى الحوار لتلافي الخروق الجسيمة بخارطة الطريق .

⚡️ حث مجلسي النواب والدولة على الانخراط في حوار أكثر شمولية نع باقي الأطراف السياسية لتجاوز الانسداد وما ترتب عليه من أزمات.

⚡️ نجدد مطلبنا بضرورة رفع السرية على الملحق رقم 13 الخاص بشبهات الفساد والرشوة السياسية لتفادي الأخطاء الجسيمة التي حدثت في السابق وكانت سببا في إنهيار العملية السياسية.

⚡️نؤكد على كل ماورد في مراسلاتنا لكم وندعو لتلافي ما أشرنا له من مهددات كانت سببا في تعثر العملية السياسية في البلاد. #ليبيا (مراسلة)