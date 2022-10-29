34 عضوًا بالحوار السياسي للأمين العام للأمم المتحدة

– عقد ملتقى الحوار لتلافي الخروق الجسيمة بخارطة الطريق .

– حث مجلسي النواب والدولة على الانخراط في حوار أكثر شمولية نع باقي الأطراف السياسية لتجاوز الانسداد وما ترتب عليه من أزمات.

– رفع السرية على الملحق رقم 13 الخاص بشبهات الفساد والرشوة السياسية لتفادي الأخطاء الجسيمة التي حدثت في السابق وكانت سببا في إنهيار العملية السياسية.

– ندعو لتلافي ما أشرنا له من مهددات كانت سببا في تعثر العملية السياسية في البلاد.

#ليبيا_24

2022-10-29 21:24:14

1667078654