صور | نجلاء المنقوش و وليد اللافي يجريان لقاءات مع عدد من وزراء الخارجية العرب ل

صور | نجلاء المنقوش و وليد اللافي يجريان لقاءات مع عدد من وزراء الخارجية العرب للتنسيق والتشاور حول المستجدات الإقليمية والدولية ، على هامش الاجتماع التحضيري للقمة العربية في #الجزائر . #ليبيا #المرصد (الخارجية)