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صور | نجلاء المنقوش و وليد اللافي يجريان لقاءات مع عدد من وزراء الخارجية العرب ل

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | نجلاء المنقوش و وليد اللافي يجريان لقاءات مع عدد من وزراء الخارجية العرب للتنسيق والتشاور حول المستجدات الإقليمية والدولية ، على هامش الاجتماع التحضيري للقمة العربية في #الجزائر . #ليبيا #المرصد (الخارجية)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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