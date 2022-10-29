صور | نجلاء المنقوش و وليد اللافي يجريان لقاءات مع عدد من وزراء الخارجية العرب ل

صور | نجلاء المنقوش و وليد اللافي يجريان لقاءات مع عدد من وزراء الخارجية العرب للتنسيق والتشاور حول المستجدات الإقليمية والدولية ، على هامش الاجتماع التحضيري للقمة العربية في #الجزائر . #ليبيا #المرصد (الخارجية)
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ليبيا مباشر
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