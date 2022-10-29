عضو مجلس النواب ربيعة أبو راص : – قرار تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيـا ومب

عضو مجلس النواب ربيعة أبو راص :

– قرار تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيـا ومباركة تعيين عبد الله باتيلي من قبل أعضاء مجلس الأمن يسمح بتجديد العملية السياسية وترميمها بعد الانقسام الذي طال السلطة التنفيذية والجمود الذي لحق بالمشهد السياسي والفساد الذي شاب التسويات التي لم تحقق سوى مصالح نفعية لأطراف معينة.

– قرار مجلس الأمن هو بمثابة وضع حد للنزاع الحاصل بين الدول المتدخلة في الشأن الليبـي، خاصة الدول التي تحاول تعطيل تدفق النفط من ليبيـا ومساهمتها في حلّ أزمة الغاز والاستحواذ على مصالح وإرادة الدولة الليبيـة.

– الأوضاع الراهنة تحتاج إلى تسوية سياسية شاملة تتوحّد من خلالها الرؤية الوطنية لتسوية الصّراع وتنظيم سياسات واستراتيجيات توحيد البلاد، وفق ترتيبات تضمن التغيير الآمن وسلامة المواطنين والحفاظ على أهمية انتقال السلطة بشكل سلمي لتحقيق إرادة الشعب.

#ليبيا_24

2022-10-29 19:43:05

1667072585