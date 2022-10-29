الدبيبة يوجه وزارة التعليم العالي بتشكيل لجنة من المختصين والأكاديميين واختيار إ

الدبيبة يوجه وزارة التعليم العالي بتشكيل لجنة من المختصين والأكاديميين واختيار إحدى الجهات المختصة للإشراف على إجراء “الاستعلام الوطني” لأخذ رأي الشعب الليبي في خارطة الطريق بعد تعطيل إجراء الانتخابات
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews
الدبيبة يوجه وزارة التعليم العالي بتشكيل لجنة من المختصين والأكاديميين واختيار إحدى الجهات المختصة للإشراف على إجراء “الاستعلام الوطني” لأخذ رأي الشعب الليبي في خارطة الطريق بعد تعطيل إجراء الانتخابات
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews
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