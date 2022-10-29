الدبيبة يوجه وزارة التعليم العالي بتشكيل لجنة من المختصين والأكاديميين واختيار إ

الدبيبة يوجه وزارة التعليم العالي بتشكيل لجنة من المختصين والأكاديميين واختيار إحدى الجهات المختصة للإشراف على إجراء “الاستعلام الوطني” لأخذ رأي الشعب الليبي في خارطة الطريق بعد تعطيل إجراء الانتخابات

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