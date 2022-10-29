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الدبيبة يوجه وزارة التعليم العالي بتشكيل لجنة من المختصين والأكاديميين واختيار إ

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

الدبيبة يوجه وزارة التعليم العالي بتشكيل لجنة من المختصين والأكاديميين واختيار إحدى الجهات المختصة للإشراف على إجراء “الاستعلام الوطني” لأخذ رأي الشعب الليبي في خارطة الطريق بعد تعطيل إجراء الانتخابات
#بوابةإفريقياالإخبارية #ليبيا
#afrigatenews

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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