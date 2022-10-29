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صحيفة الشرق الأوسط: – ثمة صعوبات في تبني موقف عربي جماعي يتعلق بإدانة صريحة للت

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

صحيفة الشرق الأوسط:

– ثمة صعوبات في تبني موقف عربي جماعي يتعلق بإدانة صريحة للتدخلات التركية الإقليمية، خلال قمة الجزائر المرتقبة، في ظل التباين الواضح بين مواقف الدول العربية.

– هناك تحفظات عربية متوقعة تجاه تخصيص قرار أو إدانة واضحة لأنقرة؛ نظراً للمصالح المتشابكة معها.

– هذا لن يثني القاهرة عن التركيز خلال المداولات على الممارسات السلبية لأنقرة، خاصة في ليبيا والعراق، وهو ما سينتج عنه في النهاية إدانة شاملة تقليدية لكل التدخلات الإقليمية في المنطقة.

#ليبيا_24

2022-10-29 23:25:10

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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