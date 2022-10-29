وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة: – الأزمة في أوكرانيا خلقت واقعا متأزما أل

وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة:
– الأزمة في أوكرانيا خلقت واقعا متأزما ألقى بتداعياته على العالم والمنطقة العربية، ولابد من العمل في إطار وحدة المصير والتكامل العربي.
– العالم يعيش في الفترة الحالية عدة تحديات ما يتطلب العمل بشكل أكبر في إطار وحدة المصير والتكامل العربي.
– نعول من خلال قمة الجزائر على العمل العربي المشترك وفق نهج يمكن من مستقبل أفضل للشعوب العربية.
– التحديات التي نعيشها لا يجب أن تنسينا قضايانا الأساسية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وسياسة المحتل الذي يسعى لفرض سياسة الأمر الواقع.
– نأمل في لم الشمل بالمنطقة العربية وتوحيد صفها لحل الأزمات الحادة التي تمر بها الدول العربية.
– العديد من الأزمات التي يمر بها الأشقاء في اليمن وليبيا وسوريا والصومال والسودان، يجب أن تستوقفنا من أجل دعم المصالحات وتعزيز التضامن مع الدول العربية التي تعاني من
صعوبات ظرفية.
#ليبيا_24
2022-10-30 00:30:01
1667089801
أضف تعليقـك