محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف، علي الحبري:

– عملية توحيد المصرف المركزي عملية أساسية؛ لأنها جاءت بعد المراجعة الدولية من قبل شركات عالمية كبيرة تم اختيارها بطريقة محايدة وعادلة.

– تقرير المراجعة تضمّن خارطة طريق ممتازة لتوحيد المصرف، وقد تمت الموافقة عليها؛ حيث وُضِعت وفق جدول زمني من ثلاثة أجزاء.

– الجزء الأول استهدف تحقيق نتائج سريعة للتعبير عن حسن النوايا من الطرفين، تمثّلت في فتح المقاصة، وفتح المنظومة، وإعطاء المصارف التجارية في المنطقة الشرقية الحرية الكاملة في تحريك أرصدتها.

– المصرف الليبي كأي مصرف في الدول الأخرى، يدار بمجلس إدارة ومجموعة من النواب للمحافظ، ومجموعة من اللجان التنفيذية واللجان الفنية والخبراء الداخليين والخارجين.

– الأهداف الرئيسية للمصرف وفق القانون، هي استقرار الأسعار في الدولة، وسلامة المراكز المالية للمصارف التجارية، ولا يجوز للمصرف تجاهل السلطة التشريعية المسؤولة عن محاسبته، كما أن على المصرف أن يكون مستقلًا وألا يتبع لجهات خارجية، ولا يجب أن يتم تسييسه.

– المصرف المركزي ووفقا لتلك الأسس، قد خرج عن الإطار الصحيح.

#ليبيا_24

2022-10-30 08:15:34

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