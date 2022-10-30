المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة:￼

– درجات الحرارة تميل للانخفاض خاصة أثناء الليل والصباح الباكر حيث تسجل الحرارة القصوى أثناء النهار مابين (22-27)مْ، ولاتتجاوز (19 )مْ على مناطق الجبل الاخضر.

– تتكاثرالسحب هذا اليوم على مناطق الشمال يتخللها سقوط أمطار متفرقة خاصة على الساحل الممتد من (الخمس حتى سرت والمناطق المجاورة لها – مناطق الخليج والجبل الاخضر حتى اقصى الساحل الشرقى) تصحبها بعض الخلايا الرعدية، و تقل فاعلية السحب من يوم الغد ويبقى تاثيرها على اقصى الساحل الشرقي.

– مع ظهور ضباب أثناء فترة الليل وصباح يوم الغد على بعض المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية.

#ليبيا_24

2022-10-30 09:16:59

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