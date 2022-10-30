الخبير السياسي محمد يسري: – النقطة الأصعب التي ستواجه باثيلي هي الضغط لتقديم تن

الخبير السياسي محمد يسري:

– النقطة الأصعب التي ستواجه باثيلي هي الضغط لتقديم تنازلات من كل طرف للوصول إلى نقاط تلاقي واتفاق.

– بعد كل هذه المدة من الحوارات واللقاء أصبح بناء الثقة بين الأطراف الليبية أمرا يسيرا مع نجاحات مشاورات رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري ولجنة 5+5.

– ستبقى هناك نقطتان مهمتان أولها تقديم التنازلات خاصة نحو الاستقرار الاقتصادي والسياسي عبر إقرار دستور يتماشى مع المرحلة وإقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية.

– النقطة الثانية فهي الأطراف خارج نطاق الحوار أو التي

يجري الحوار بشأنها وهي المليشيات والقوات والمرتزقة الأجانب والحكومتان المتوازيتان وشاغلو المناصب السيادية مثل محافظ المصرف المركزي.

#ليبيا_24

2022-10-30 10:02:13

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