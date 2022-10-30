صور | فتح الله الزني وزير الشباب بحكومة الدبيبة يشارك رفقة وفد من الوزارة في قمة القادة المستقبلين الافارقة بمقر مفوضية الاتحاد الافريقي بـ #أديس_ابابا لحشد شباب القارة وإنشاء منصة لقادة افريقيا الغد وتبادل معارفهم لتنفيذ سياسات وطنية مستقبلية. #ليبيا #المرصد