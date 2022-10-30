صور | لجنة إعادة الاستقرار #بنغازي تشرع في رصف عدد من الشوارع الرئيسية بمنطقة #ق

صور | لجنة إعادة الاستقرار #بنغازي تشرع في رصف عدد من الشوارع الرئيسية بمنطقة #قنفودة . #ليبيا #المرصد (بلدية بنغازي)
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ليبيا مباشر
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