عاجل

صور | المشير حفتر يقوم بجولة في شوارع #بنغازي لتفقد الأعمال والمشاريع التي تقوم

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | المشير حفتر يقوم بجولة في شوارع #بنغازي لتفقد الأعمال والمشاريع التي تقوم غرفة طوارئ وتنظيم بنغازي بتنفيذها داخل المدينة. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك