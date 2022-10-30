حذر الفرع الجنوبي الغربي لجهاز حرس المنشآت النفطية، من مواجهته مرحلة حرجة وخطيرة قد تتسبب في محاولة غلق خطوط النفط أو الهجوم على الحقول النفطية أو أي عمل ضد المنشآت النفطية داخل حدوده الإدارية؛ مشددًا على تصديه بكل جهد لمن يحاول القيام بهذه الأعمال رغم ضعف إمكاناته.

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