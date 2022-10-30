عاجل > مصدر بمكتب النائب العام يؤكد لـ #المرصد حبس محمد سيالة وزير خارجية حكومة السراج بعد استجوابه صباح اليوم بالمكتب .

المصدر : سيالة أُبلغ الأسبوع الماضي بأنه مطلوب بعد عودته من الخارج عبر معيتيقة رفقة النائب أيمن سيف النصر و عضو الرئاسي عبدالله اللافي الذي يعمل مستشارًا له .

المصدر : سيالة متهم بقضايا فساد مالي تتعلق بنفقات انشاء و صيانة السفارات وغيرها من التجاوزات الإدارية و المالية الجسيمة في الداخل و الخارج .

المصدر : سيالة موقوف بصحة جيدة بأمر النيابة و المحقق و لا صحة للأنباء المتداولة عن اختطافه . #ليبيا