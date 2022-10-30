بحث رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، خلال لقاء جمعه بمحافظ مصرف ليبيا ال

بحث رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا، خلال لقاء جمعه بمحافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف علي الحبري ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الشرقية عبدالسلام الحاسي؛ وضع استراتيجية علمية شاملة، لتعديل سعر الصرف لتخفيف المعاناة عن المواطنين و تأثير الركود على الاقتصاد الوطني.

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