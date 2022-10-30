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مصدر بمكتب النائب العام: – حبس محمد سيالة وزير خارجية حكومة الوفاق بعد استجوابه

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

مصدر بمكتب النائب العام:

– حبس محمد سيالة وزير خارجية حكومة الوفاق بعد استجوابه صباح اليوم بالمكتب .

– سيالة أُبلغ الأسبوع الماضي بأنه مطلوب بعد عودته من الخارج عبر معيتيقة رفقة النائب أيمن سيف النصر و عضو الرئاسي عبدالله اللافي الذي يعمل مستشارًا له .

– سيالة متهم بقضايا فساد مالي تتعلق بنفقات انشاء و صيانة السفارات وغيرها من التجاوزات الإدارية و المالية الجسيمة في الداخل و الخارج .

– سيالة موقوف بصحة جيدة بأمر النيابة و المحقق و لا صحة للأنباء المتداولة عن اختطافه .

#ليبيا_24

2022-10-30 17:39:05

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

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