عاجل > الخارجية المصرية تنفي صحة أنباء سربها وليد اللافي لوسائل إعلام ليبية من ا

عاجل > الخارجية المصرية تنفي صحة أنباء سربها وليد اللافي لوسائل إعلام ليبية من اجتماع #الجزائر خلال مرافقته للمنقوش.

الخارجية المصرية : لن ينص أي بند على مسؤولية حكومة الدبيبة منتهية الولاية عن إدارة المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات .

⚡️موقف الوزير شكري كان قوي و واضح فى مواجهة محاولات منح حكومة الدبيبة منتهية الولاية دور فى إدارة المرحلة الانتقالية تحت أي مسمى أو تبرير.

⚡️ما اتفق عليه هو الانتخابات في أقرب وقت و خروج القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب ودعم الوصول لحل ليبي – ليبي و فقا للمقررات الأممية . #ليبيا #المرصد

( المتحدث لصحيفة اليوم السابع )