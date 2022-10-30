صور | بدرالدين التومي وزير الداخلية المكلف وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة يفتت

صور | بدرالدين التومي وزير الداخلية المكلف وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة يفتتح برفقة معمر الضاوي آمر ” الكتيبة 55 ” التابعة لحكومة باشاآغا طريق مخطط #الزهراء بعد صيانتها. #ليبيا #المرصد
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