منظمة الخبراء الليبيين: – قرار حكومة الدبيبة بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى لش

منظمة الخبراء الليبيين:

– قرار حكومة الدبيبة بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة قد يسبب تداعيات على منظومة عمل قطاع النفط بليبيا ويمثل انتهاكا جسيما لقوانين مستقرة ويعيق بشكل كبير عمل مؤسسات الدولة في قطاع حيوي.

– القرار تشوبه جملة من المخالفات، وبعض أحكامه قد تفسر اغتصابا للسلطة والرقابة المسندة لوزارة النفط والغاز.

– المجلس باشر مهامه بشكل يوحي بنه يستهدف بالدرجة الأولى اعتماد الاتفاقيات والمشاركات مع الشركات الأجنبية.

– ندعو إلى عدم العبث بمؤسسات الدولة وتنظيمها القانوني والتنفيذي وأن يوظف هذا الهيكل في رسم سياسيات وطنية لتطوير قطاع النفط في البلاد.

#ليبيا_24

2022-10-31 00:24:10

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