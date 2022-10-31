عضو مجلس النواب، ربيعة بوراص : – القمة العربية مجرد تنافس على أدوار وهمية لن تق

عضو مجلس النواب، ربيعة بوراص :

– القمة العربية مجرد تنافس على أدوار وهمية لن تقدم شيئا لشعوب المنطقة بشكل عام ولليبيا بشكل خاص.

– الكل يبحث عن دور له في المستقبل ليمارس دور الوصاية على مصالح الدولة الليبية في ظل تعطش القادة الليبيين للبقاء على سدة الحكم.

– نتمنى أن يحدث هذا اللقاء تأثيرا إيجابيا بعيدا عن التحجج بليبيا لشعوب المنطقة على مستوى التجارة وحرية التنقل والتعلم وضبط الحدود ومنع تدفق المتطرفين والجرائم العابرة للحدود وتجارة المخدرات والسلاح والإرهاب.

#ليبيا_24

2022-10-31 01:25:24

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