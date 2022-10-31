الخبير المالي سليمان الشحومي: – الوضع الاقتصادي في ليبيا بأنه يعاني حالة من الت

الخبير المالي سليمان الشحومي:
– الوضع الاقتصادي في ليبيا بأنه يعاني حالة من التورم في الإنفاق يصاحبه فساد منظم ومنتشر في عروق الاقتصاد.
– الاقتصاد الليبي يدار من قبل حكومة ومؤسسات حكومية لا تقيم وزناً للقانون ولا تقدر مسؤولياتها الوطنية.
– الاوضاع الاقتصادية تسير بدون تنظيم واعتمادا على المواقف والمتغيرات السياسية المحلية والدولية المتدخلة بعمق في المسألة الليبية.
– لولا تدفق النفط لكان الغطاء كشف عن الجميع، وتبقى ليبيا في انتظار مخرج اقتصادي وسياسي ومؤسساتي.
#ليبيا_24
2022-10-31 09:54:29
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