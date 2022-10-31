المستشارة الخاصة للرئاسة السورية بثينة شعبان: – سوريا ستواصل صمودها في وجه الح

المستشارة الخاصة للرئاسة السورية بثينة شعبان:

– سوريا 🇸🇾 ستواصل صمودها في وجه الحرب المفروضة عليها ولن تقبل بإملاءات أحد.

– صمود الرئيس بشار الأسد والجيش السوري، ومحبة وتلاحم الشعب السوري، هما السبب في صمود سوريا بمواجهة المؤامرة الغربية التي حاولت تمزيق النسيج السوري وتفتيته.

– انتصارات الجيش السوري دفعت الولايات المتحدة الأميركية 🇺🇸 وتركيا 🇹🇷 اللتين تدعمان وتمولان الإرهاب إلى التدخل المباشر، ليضعوا أيديهم على النفط ⛽️والقمح 🥣 والأرض السورية، وليستهدفوا العيش المشترك.

– العالم اليوم يصبح متعدد الأقطاب لأن الشعوب تواقة إلى التحرر، وإعلاء شأن القيم الإنسانية، ولا تقبل الهيمنة الغربية، والتكتلات في آسيا في طريقها لإنهاء هيمنة الغرب المعتاد على نهب ثروات الشعوب.

#ليبيا_24

2022-10-31 09:21:18

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