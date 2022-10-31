وزير الخارجية اليوناني ”نيكوس ديندياس” : – نحن على اتفاق كامل مع مصر ومع العدي

وزير الخارجية اليوناني 🇬🇷”نيكوس ديندياس” :

– نحن على اتفاق كامل مع مصر 🇪🇬 ومع العديد من البلدان الأخرى.

– هدفنا الإستراتيجي المشترك هو ليبيا مستقرة ومزدهرة وسلمية من أجل الإسهام في توطيد الاستقرار في شرق البحر الأبيض المتوسط وعدم تأجيج التوتر داخل ليبيا.

– إبرام المزيد من الصفقات يؤجج الوضع لا سيما تلك المذكرة الموقعة بين تركيا 🇹🇷 وليبيا خاصة أنها جاءت نتاج “ابتزاز” تركي لحكومة فقد شرعيتها .

– اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وبلادنا تضمن الحقوق السيادية للبلدين والأهم من ذلك أنها تمتثل لإملاءات القانون الدولي وخاصة لقانون البحار الدولي 🌊 ولا ينطبق ذلك على المذكرة التركية الليبية.

#ليبيا_24

2022-10-31 13:52:37

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