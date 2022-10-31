رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة : – نحتاج لاستثمارات بـ4 مليارات دول

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة :

– نحتاج لاستثمارات بـ4 مليارات دولار سنويًا للحفاظ على إنتاجنا.

ــ نحتاج لاستثمارات سنوية تتراوح بين 4 إلى 5 مليارات دولار💵.

ــ إنتاج ليبيا من النفط حاليًا، يبلغ 1.2 مليون برميل نفط 🛢 يوميًا في المتوسط.

ــ نتوقع إيرادات نفطية 🛢 هذا العام تتراوح بين 35 إلى 37 مليار دولار.

ــ نسعى لرفع إنتاج ليبيا من النفط لـ2 مليون برميل يوميًا، في 5 سنوات.

ــ شركة إيني 🏦 قررت استثمار 8 مليارات دولار لتطوير حقول الغاز في غرب ليبيا.

ــ احتياطيات ليبيا المؤكدة من الغاز تتجاوز 80 تريليون قدم مكعب، وإنتاجنا يصل إلى 3 تريليونات قدم مكعب يوميًا.

ــ صادراتنا من الغاز لإيطاليا 🇮🇹 تبلغ 400 مليون قدم مكعبة يوميًا.

ــ هناك اتفاق بين شركة إيني وشركة “BP” للبدء بإنتاج الغاز في البحر المتوسط.

#ليبيا_24

2022-10-31 13:33:47

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