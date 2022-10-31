جدّد حراك لم الشمل وتوحيد الصف الوطني، خلال لقاء، مع رئيس الحكومة الليبية فتحي ب

جدّد حراك لم الشمل وتوحيد الصف الوطني، خلال لقاء، مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، دعمه للحكومة وتقديمه استشارات ومقترحات، والعمل معها لتحقيق السلام والمصالحة، مؤكداً استعداده للتواصل الفعّال مع جميع الأطراف المحلية والإقليمية والدولية، وعقد لقاءات وندوات ومؤتمرات، والتحضير لعقد ملتقى جامع بإحدى المدن الليبية لاستخلاص تجارب ورؤى واقعية تفضي إلى حل شامل للأزمة الليبية.

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