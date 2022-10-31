خبر | المنقوش : هناك خلاف في وجهات النظر حول المسألة الليبية، وفي نهاية الأمر هذ

خبر | المنقوش : هناك خلاف في وجهات النظر حول المسألة الليبية، وفي نهاية الأمر هذا شأن ليبي والكلمة الأولى والأخيرة يجب ان تكون لهم والقيادة الجزائرية تدعم وجهة نظر ” حكومة الوحدة الوطنية ” في حل الأزمة بالاتجاه نحو الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية وننتظر بفارغ الصبر كأس العالم في #قطر التي نتمنى لها كل التوفيق. #ليبيا #المرصد (لقاء مع الجزائرية الدولية)
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ليبيا مباشر
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