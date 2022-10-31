منظمة الصحة العالمية: – يعتمد الكثيرون من طالبي اللجوء واللاجئين في ليبيا على ا

منظمة الصحة العالمية🇺🇳:

– يعتمد الكثيرون من طالبي اللجوء واللاجئين في ليبيا على الأعمال المؤقتة لإعالة أنفسهم وأسرهم، وقد نضبت فرص العمل هذه مع البدء بتطبيق القيود على الحركة، خاصة خلال السنة الأولى من وباء كورونا🦠.

– توجد تحديات أخرى في الوقت الحاضر تواجه أولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية العاجلة في ليبيا.

– مستشفيات الطب النفسي العامة 🏥 لا تقبل المرضى 🤒من صفوف اللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا، بينما يكون الدخول إلى العيادات الخاصة مكلفاً جداً، إضافة إلى وجود نقص في الأدوية💊.

#ليبيا_24

2022-10-31 19:33:02

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