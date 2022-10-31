أكد نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية “أيمن الصفدي”، ضرورة العمل لإيجاد ح

أكد نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الخارجية “أيمن الصفدي”، ضرورة العمل لإيجاد حل دائم يتوافق عليه الشعب الليبي ويحقق تطلعاته ويحفظ مقدراته وأمن واستقرار ليبيا.

جاء ذلك خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي”، على هامش أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها 31.

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