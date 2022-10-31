المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة:

– المجلس الرئاسي رحب بقرار مجلس الأمن كونه يمثل علامة على وجود إجماع دولي تجاه الملف الليبي وتجاه ملف المصالحة تحديدا.

– المجلس الرئاسي أثبت حرصه على التوازن والحياد في علاقاته وتعامله مع كل الأطراف الليبية وذلك لصالح نجاح ملف المصالحة وللنأي به عن أي تجاذبات سياسية.

– الشهر القادم سيكون هناك مؤتمر مصالحة في ليبيا، يشارك فيه ممثلون عن أطياف مختلفة يمثلون فئات متضررة من كل النزاعات السابقة ومن كل مناطق ليبيا

– هناك عملا متواصلا للجنة من القانونيين، وغيرهم على مسودة مشروع العدالة الانتقالية، بالتوازي مع مؤتمر المصالحة.

– مسألة الحكومة في ليبيا هي جزء من المشكل السياسي ولكن لا يجب أن تلهينا عن المشكلة الأساسية والأهم وهي عدم حسم المسار الانتخابي وتحديد موعد للانتخابات وتوفير الظروف لنجاحها.

– المشكلة السياسية حلها يجب أن يكون على يد الليبيين أنفسهم وبقيادتهم.

#ليبيا_24

2022-10-31 23:03:41

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