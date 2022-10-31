عاجل > المشير حفتر من #الجفرة : نقترب أكثر من وضع النقاط على الحروف واتخاذ القرا

عاجل > المشير حفتر من #الجفرة : نقترب أكثر من وضع النقاط على الحروف واتخاذ القرار الحاسم بإرادة شعبية .

⚡️ كل المسارات السابقة اوصلتنا لطريق مسدود ولم يعد بوسعنا الا الاعتماد على أنفسنا لتقرير مصيرنا بإرادتنا الحرة.

⚡️ كل التجارب اثبتت ان اي توجه لحل شامل او خارطة طريق تتجاهل المصادقة عليها من الشعب لن تنجح.

⚡️ سنواصل حث الشعب وقواه الوطنية على التمسك بحق تقرير المصير وعدم الإعتماد على اي إملاءات خارجية.

⚡️ الوقت ليس في صالح أطراف تسعى لإدارة الأزمة دون حلها بهدف إطالة عمرها بحجج واهية ومبادرات مشبوهة

⚡️ لن نسمح باستمرار هذا العبث المخجل و بالتفريط في شبر واحد من التراب الليبي مهما كلفنا .

⚡️ لن نسمح بأن تصبح ليبيا مرتعاً للقوى الاستعمارية الساعية لعلاج أزماتها المتفاقمة من ثروات الليبيين.

⚡️إذا فشلت كل المساعي السلمية لخروج المحتلين فليس أمامنا إلا أن خوض معركة تحرير فاصلة .

⚡️سنخوض هذه المعركة مهما كلفت من ثمن و وقت دون تردد بكل ما أوتينا من قوة وإرادة .

⚡️ لسنا دعاة حرب بل دعاة سلام و تعاون بين الشعوب بعلاقات الاحترام وحسن النوايا والمصالح المشتركة .

⚡️الداعي للحرب هو من أنزل عساكره ومرتزقته طمعاً في ثرواتنا وعقد صفقات العار مع من باعوا شرفهم .

⚡️سنحرص على الموت أكثر من حرصهم على الحياة و كل شبر من #ليبيا خط أحمر أمام المطامع الاستعمارية . #المرصد (كلمة)