صور | المشري يشارك رفقة عبدالله اللافي عضو الرئاسي و بوجناح نائب الدبيبة وفوزي ا

صور | المشري يشارك رفقة عبدالله اللافي عضو الرئاسي و بوجناح نائب الدبيبة وفوزي النويري والحداد والحويج وشكشك وأحمد معيتيق ومبروكة توغي وبحضور الجنرال ” عثمان ايتاجي ” قائد القوات التركية في المنطقة الغربية ، احتفالية السفارة التركية في فندق المهاري بمناسبة الذكرى 99 لإعلان الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك. #ليبيا #المرصد









