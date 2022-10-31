صور | المشري يشارك رفقة عبدالله اللافي عضو الرئاسي و بوجناح نائب الدبيبة وفوزي ا

صور | المشري يشارك رفقة عبدالله اللافي عضو الرئاسي و بوجناح نائب الدبيبة وفوزي النويري والحداد والحويج وشكشك وأحمد معيتيق ومبروكة توغي وبحضور الجنرال ” عثمان ايتاجي ” قائد القوات التركية في المنطقة الغربية ، احتفالية السفارة التركية في فندق المهاري بمناسبة الذكرى 99 لإعلان الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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