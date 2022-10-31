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صور | المشري يشارك رفقة عبدالله اللافي عضو الرئاسي و بوجناح نائب الدبيبة وفوزي ا

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | المشري يشارك رفقة عبدالله اللافي عضو الرئاسي و بوجناح نائب الدبيبة وفوزي النويري والحداد والحويج وشكشك وأحمد معيتيق ومبروكة توغي وبحضور الجنرال ” عثمان ايتاجي ” قائد القوات التركية في المنطقة الغربية ، احتفالية السفارة التركية في فندق المهاري بمناسبة الذكرى 99 لإعلان الجمهورية التركية على يد مصطفى كمال أتاتورك. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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