عضو مجلس الدولة أحمد لنقي: – القمّة العربية المقرّر عقدها في الجزائر لن تأتِ بج

عضو مجلس الدولة أحمد لنقي:

– القمّة العربية المقرّر عقدها في الجزائر لن تأتِ بجديد فيما يتعلّق بالوضع السياسي، نظرا للخلافات العربية حول القضايا السياسية في البلاد.

– وقوف بعض الدول خلف الأطراف المتصارعة على السلطة والمال واختلاف مصالحهم السياسية والاقتصادية في ليبيـا يحول دون وجود حتى بارقة أمل لخروج القمّة بنتائج مرضية بشأن الملف الليبـي.

– قرارات قمّة الجزائر لن تتجاوز أكثر من توصيات الصّبر وضبط النفس إلى أن يرزق الله ليبيـا برجال دولة مخلصين.

#ليبيا_24

2022-11-01 01:00:06

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