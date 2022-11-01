الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط: – ليبيا عندما سقطت السلطة وا

الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط:

– ليبيا عندما سقطت السلطة والدولة المركزية ضعفت.

– سقوط الدولة الليبية أدى لصعود أمراء الحرب والمليشيات ، فكل هذا تم في دولة تنتج مليون و200 ألف أو 400 ألف برميل.

– إشكالية ليبيا تتمثل في المليشيات وتوزيع الثروات والتدخلات الأجنبية.

– لولا الربيع العربي لما وجدنا التغلغل التركي الإيراني في الأراضي العربية مثلما هو الوضع الآن، ولم يكن هناك وجود أجنبي على أرض سوريا في 2010، ولم تكن هناك قوات أمريكية على أرض سوريا في 2010.

– ما يسمى بـ الربيع العربي أسميه التدمير العربي.

– المنطقة كانت تموج بمأساة كبرى، ترجع إلى التدخلات الأجنبية وما صاحبها، ثم فشل الكثير من قيادات المنطقة في تحقيق الآمال.

– العنصران السابق ذكرهما جعلا الأطراف الأجنبية تتدخل وتقنع الشعوب بأنّ هناك ربيعًا قادمًا وكان “ربيعًا مأساويًا.

– عندما نشير إلى مشكلات المنطقة، نرى أنّها نتاج 2011 ولا ننسي هذا، بمعني أنّه كان لا وجود لمأساة اليمن في 2011، ولم يكن هناك مأساة بسوريا في 2010، ولم تكن هناك مأساة ليبيا في 2010.

– دول الخليج حافظت على ثرواتها واستثماراتها على عكس العراق وليبيا.

– التدخلات الأجنبية سبب مأساة شعوب بعض الدول العربية، وأحداث 2011 هي السبب الرئيسي لمعاناة شعوب الدول العربية.

– إبعاد روسيا من مجلس الأمن قد يؤدى إلى إلغاء ميثاق الأمم المتحدة .

– الصين تبذخ بمفاهيم فلسفية جديدة تحت حاكم أكد قوته، والسنوات القادمة ستكون سنوات حساسة وخطرة.

#ليبيا_24

2022-11-01 02:00:06

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