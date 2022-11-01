فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب: – نتطلع من رؤساء الدول العر

فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب:

– نتطلع من رؤساء الدول العربية، مساعدة ليبيا في حل القضايا والمشاكل التي تواجهها”.

– نتمنى مساعدة هذه الدول في إرجاع ليبيا إلى مصاف الدول المستقرة لتسهم في السلم والاقتصاد الدولي.

– نأمل دعمنا في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وحل المليشيات المسلحة، وجمع السلاح.

– نحتاج من الدول العربية، الاهتمام بالملف الليبي، فالعرب قوة اقتصادية كبيرة ولهم قواسم مشتركة تمكنهم من حل مشاكلهم وأبرزها القضية الليبية.

#ليبيا_24

2022-11-01 16:51:17

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