فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب: – نتطلع من رؤساء الدول العر

فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب:
– نتطلع من رؤساء الدول العربية، مساعدة ليبيا في حل القضايا والمشاكل التي تواجهها”.
– نتمنى مساعدة هذه الدول في إرجاع ليبيا إلى مصاف الدول المستقرة لتسهم في السلم والاقتصاد الدولي.
– نأمل دعمنا في إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وحل المليشيات المسلحة، وجمع السلاح.
– نحتاج من الدول العربية، الاهتمام بالملف الليبي، فالعرب قوة اقتصادية كبيرة ولهم قواسم مشتركة تمكنهم من حل مشاكلهم وأبرزها القضية الليبية.
#ليبيا_24
2022-11-01 16:51:17
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