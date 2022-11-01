صور | ” البيدجا ” يستقبل عدد من المتقدمين للانتساب إلى الكلية البحرية #جنزور ليج

صور | ” البيدجا ” يستقبل عدد من المتقدمين للانتساب إلى الكلية البحرية #جنزور ليجري لهم امتحان المفاضلة و امتحان الرياضة . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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