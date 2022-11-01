قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إنه جاري دراسة فكرة مشروع خط أناب

قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إنه جاري دراسة فكرة مشروع خط أنابيب للربط مع اليونان وخط آخر لمدينة دمياط المصرية وذلك بجانب الخط الحالي الذي يربط ليبيا بإيطاليا.

وأشار بن قدارة في تصريحات صحفية إلى أن إنتاج ليبيا الحالي من الغاز يصل إلى 3 تريليونات قدم مكعب، لافتاً إلى أن احتياطيات ليبيا من الغاز الطبيعي تقدر بحوالي 80 تريليون قدم مكعب.

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