جامعة الدول العربية:

– مواقف الأمين العام أحمد أبوالغيط في شأن ليبيا لا تخرج عن قواسم الإجماع العربي المتضمن في القرارات الصادرة عن مجلس الجامعة، والتي تنطلق من تعزيز وحدة ليبيا وسيادتها، والعمل على توحيد مؤسساتها، عبر إجراء الانتخابات الوطنية في أسرع وقتٍ ممكن.

– لا صحة للتصريحات التي نسبتها بعض وسائل الإعلام الليبية لأبوالغيط، بشأن الوضع في ليبيا، معتبرًا أن أطرافًا قد تكون تهدف إلى إثارة البلبلة بالتزامن مع انعقاد القمة العربية بالجزائر.

– الأمين العام لجماعة الدول العربية وكما هو ثابت في كافة تصريحاته وبياناته العلنية، يكن الاحترام والتقدير للدولة الليبية وللقيادات والمؤسسات الليبية كافة.

– نهيب بوسائل الإعلام المساعدة في إنجاح القمة العربية عبر تجنب الإثارة والوقيعة في وقت الدول العربية أحوج ما تكون لرص الصفوف وإعلاء القواسم المشتركة.

#ليبيا_24

2022-11-01 17:45:07

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