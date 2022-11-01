المتحدث باِسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي: – الوطن العربي مليء بالأزمات ف

المتحدث باِسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي:
– الوطن العربي مليء بالأزمات في ليبيا واليمن وسوريا والسودان ولبنان
– كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية ستعكس مواقف الدائمة خلال السبع سنوات الماضية حيث لا يوجد أى حل عدا إنتهاج مسار محدد وهو:
1- التمسك بمفهوم الدولة الوطنية
2- تقوية الخدمات المركزية
3- إنهاء التدخل الخارجي في الدول العربية
4- إنهاء الميلشيات العسكرية
5- التمسك بوحدة الأراضي
6- التمسك بإرادة الشعوب
7- تعزيز العمل الجماعي عربي عربي – وعربي دولي
8- البعد عن أى مصالح ونبذ أي خلافات
#ليبيا_24
2022-11-01 17:34:52
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