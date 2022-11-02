رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي ” موسى فقي محمد :
– الوضع في ليبيا يتطلب وثبة قوية وشجاعة لمساعدة شعبها للتغلب على أزماته بإرادته .
– مجتمعاتنا تواجه اليوم تحديات صادمة تضر بشعوبها وتهدر طاقاتها، على خلفية الوضع في ليبيا والسودان والصومال،
– هذه التحديات تتطلب وثبة قوية وشجاعة لمساعدة الشعوب الشقيقة في تلك البلدان للتغلب على صعابها المستعصية.
– الاتحاد الإفريقي يعتمد مقاربة في تلك البلدان وغيرها ترتكز على مبدأ حل أزماتها بالاعتماد على إرادة شعوبها بعيدا عن أشكال التضخم والسيطرة وهدر المصادر البشرية ومصادرة إرادة الشعوب.
#ليبيا_24
2022-11-02 10:17:12
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