صور | ” إدارة المهام الخاصة ” تقبض على تشكيل عصابي متكون من 3 أشخاص قامو بالسطو على بعض المحلات في #مصراتة و #زليتن بالإضافة لارتكابهم ” جرائم أخرى ” وضبط مواد مخدرة وحبوب هلوسة كانت بحوزتهم. #ليبيا #المرصد