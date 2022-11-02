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صور | ” إدارة المهام الخاصة ” تقبض على تشكيل عصابي متكون من 3 أشخاص قامو بالسطو

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | ” إدارة المهام الخاصة ” تقبض على تشكيل عصابي متكون من 3 أشخاص قامو بالسطو على بعض المحلات في #مصراتة و #زليتن بالإضافة لارتكابهم ” جرائم أخرى ” وضبط مواد مخدرة وحبوب هلوسة كانت بحوزتهم. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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