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صور | ” شرطة النجدة ” تضبط ليلة البارحة 110 مركبة آلية بدون لوحات معدنية ورخص قي

تم النشر منذُ 52 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | ” شرطة النجدة ” تضبط ليلة البارحة 110 مركبة آلية بدون لوحات معدنية ورخص قيادة وغير مكتملة الإجراءات القانونية. #ليبيا #المرصد (مديرية أمن #طرابلس )





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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