صور | ” شرطة النجدة ” تضبط ليلة البارحة 110 مركبة آلية بدون لوحات معدنية ورخص قي

صور | ” شرطة النجدة ” تضبط ليلة البارحة 110 مركبة آلية بدون لوحات معدنية ورخص قيادة وغير مكتملة الإجراءات القانونية. #ليبيا #المرصد (مديرية أمن #طرابلس )
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ليبيا مباشر
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