عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط: – ما طالب به وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال ا

عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط:

– ما طالب به وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية بضرورة إبعاد حكومة الدبيبة عن إدارة المرحلة الانتقالية هو رأي ليبي وليس مصريً، وهو موجود في الشارع الليبي ويتبناه مجلس النواب.

– بعد تكرار الخلافات بين حكومة الدبيبة والخارجية المصرية من المتوقع أن تقوم الحكومة المصرية بحملة ضغوطات وحصار عربي ضدها، لكن هذا سيتم بعد انتهاء القمة وليس خلالها.

– الصدام بين شكري ووزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش لن يسبب فشل القمة العربية كون الجزائر ستمنع حدوث ذلك.

– الجزائر ستمنع أي قرارات ضد حكومة الدبيبة كونها ما زالت داعمة لها.

– العلاقة بين مصر وليبيا أكبر بكثير من مجرد مماحكات في فترة عارضة.

– القمة العربية ليست حاسمة دائمًا في القضايا الشائكة؛ لذا لن تكون هناك قرارات ملزمة للأطراف الليبية.

#ليبيا_24

2022-11-02 13:21:08

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