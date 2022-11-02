قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الجانبين الجزائري والمصري أكدا على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لتتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة، فضلاً عن مواصلة التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين.

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