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قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الجانبين الجزائري والمصري

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الجانبين الجزائري والمصري أكدا على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لتتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة، فضلاً عن مواصلة التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين.
#الحدث_المغاربي

قال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الجانبين الجزائري والمصري أكدا على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية لتتناسب مع العلاقات السياسية المتميزة، فضلاً عن مواصلة التعاون والتنسيق العسكري بين البلدين.
#الحدث_المغاربي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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