صور | المنقوش واللافي يزوران النائب المفصول صالح همة المُعين من المنفي سفيرا لدى #الجزائر لبحث أعمال السفارة والاشادة بدور ” همة ” المشرف مع #الجزائر . #ليبيا #المرصد (السفارة)
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
بعد مرور 8 سنوات على توقف مشروع إنشاء مطار طرابلس العالمي الجديد.. هل سيرى النور
تم النشر منذُ 6 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
قمة الجزائر.. توافق كبير على قضايا العرب المصيرية
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
البيان الختامي للقمة العربية في الجزائر يؤكد ضرورة إنهاء الأزمة الليبية عبر حل “
تم النشر منذُ 23 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
أكد البيان الختامي للقمة العربية بالجزائر، على التضامن الكامل مع الشعب الليبي، و
تم النشر منذُ 59 دقيقة
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك