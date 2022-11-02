صور | المنقوش واللافي يزوران النائب المفصول صالح همة المُعين من المنفي سفيرا لدى #الجزائر لبحث أعمال السفارة والاشادة بدور ” همة ” المشرف مع #الجزائر . #ليبيا #المرصد (السفارة)