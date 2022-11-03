عضو مجلس النواب، علي التكبالي: – الإكثار من عقد الاتفاقيات بين حكومة الدبيبة وأ

عضو مجلس النواب، علي التكبالي:

– الإكثار من عقد الاتفاقيات بين حكومة الدبيبة وأنقرة، يعد محاولة تركية لترسيخ وجودها في البلاد، وخاصة في المنطقة الغربية.

– حكومة الدبيبة ترى في ذلك ضمانة لبقائها في السلطة في مواجهة خصومها السياسيين، دون أن تعبأ بخطورة وتداعيات التمترس التركي في البلاد.

– هناك ما يتردد من أن الاتفاقيتين العسكريتين هما مجرد غطاء، أو تمهيد لصفقة شراء طائرات مسيرة تركية وذلك يعد انتهاكاً للقرار الأممي بحظر توريد السلاح لليبيا”.

– الاتفاق السياسي الذي أنتج حكومة الدبيبة ورعته الأمم المتحدة، أكد أنها غير مخولة بالنظر في أي اتفاقيات، أو قرارات جديدة أو سابقة بالشكل، الذي يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية، أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد.

#ليبيا_24

2022-11-03 12:49:26

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