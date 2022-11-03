أمرت النيابة العامة، بحبس القائم السابق بأعمال بعثة دولة ليبيا لدى جمهورية جنوب أفريقيا احتياطيا، لاستعماله سلطات الوظيفة المسندة إليه بقصد تحقيق نفع غير مشروع لغيره. وأوضحت النيابة، أن المعني تعمَّد صرف مرتبات لأشخاص انقطعت صلتهم بإطار وظائف البعثة، ومنح مكافآت نهاية الخدمة لآخرين لم تنتهِ رابطتهم الوظيفية بالبعثة.

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