صور | اللافي والكوني يجتمعان بالدبيبة والصديق الكبير ومستشاره المانع وخالد شكشك وعدد من الوزراء بحكومة الدبيبة لمتابعة معدلات الإفصاح والشفافية لدى الأجهزة الحكومية وضرورة زيادتها والإنفاق وترشيده والعمل على تقديم الخدمات للمواطن والتوزيع العادل بما يراعي عدد السكان والتوزيع الجغرافي في المشروعات. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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