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صور | باشاآغا يتفقد المعهد العالي للعلوم والتقنية ‫#سرت‬ للوقوف على عدم استكماله

تم النشر منذُ 39 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | باشاآغا يتفقد المعهد العالي للعلوم والتقنية ‫#سرت‬ للوقوف على عدم استكماله منذ 15 عاما مطالبًا الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالوقوف على الفساد الذي طال مشروع المعهد ومرافق خدمية أخرى نتيجة ” الرشوة والفساد “. ‫#ليبيا‬ ‫#المرصد‬ (إعلام الحكومة)





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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