صور | باشاآغا يتفقد المعهد العالي للعلوم والتقنية #سرت للوقوف على عدم استكماله منذ 15 عاما مطالبًا الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالوقوف على الفساد الذي طال مشروع المعهد ومرافق خدمية أخرى نتيجة ” الرشوة والفساد “. #ليبيا #المرصد (إعلام الحكومة)
عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
بلاغ عاجل تلقته إدارة شؤون الإصحاح البيئي- بلدية سوق الجمعة من أحد مدارس المدينة
تم النشر منذُ 7 دقائق
صور | اللافي والكوني يجتمعان بالدبيبة والصديق الكبير ومستشاره المانع وخالد شكشك
تم النشر منذُ 53 دقيقة
جولات تفتيشية لمفتشي إدارة شؤون الإصحاح البيئي ببلدية حي الأندلس وجهاز الأمن الد
تم النشر منذُ 59 دقيقة
أوغلو : الاتفاقيات التي وقعتها تركيا مع ليبيا ليست ضد مصر #بوابة_إفريقيا_الإخبا
تم النشر منذُ ساعة واحدة
أضف تعليقـك