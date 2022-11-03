صور | باشاآغا يتفقد المعهد العالي للعلوم والتقنية ‫#سرت‬ للوقوف على عدم استكماله منذ 15 عاما مطالبًا الأجهزة الرقابية والمحاسبية بالوقوف على الفساد الذي طال مشروع المعهد ومرافق خدمية أخرى نتيجة ” الرشوة والفساد “. ‫#ليبيا‬ ‫#المرصد‬ (إعلام الحكومة)