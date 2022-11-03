أكّد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال اجتماع موسّع عقد بديوان المحاسبة، صباح اليوم الخميس، على ضرورة زيادة معدلات الإفصاح، ومتابعة الإنفاق وترشيده، والعمل على تقديم الخدمات للمواطنين، كما شدّد على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات الرقابية والتنفيذية للعمل على تحقيق العدالة في التوزيع بما يراعي عدد السكان والتوزيع الجغرافي في المشروعات التنموية

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