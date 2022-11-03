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أكّد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال اجتماع موسّع عقد بديوان المحاسبة،

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

أكّد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال اجتماع موسّع عقد بديوان المحاسبة، صباح اليوم الخميس، على ضرورة زيادة معدلات الإفصاح، ومتابعة الإنفاق وترشيده، والعمل على تقديم الخدمات للمواطنين، كما شدّد على أهمية التنسيق المشترك بين الجهات الرقابية والتنفيذية للعمل على تحقيق العدالة في التوزيع بما يراعي عدد السكان والتوزيع الجغرافي في المشروعات التنموية
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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